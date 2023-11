The Minjoo lanza comité de planificación para elecciones generales

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, The Minjoo activó el miércoles 1 un comité para preparar las elecciones generales del próximo año.Kwon Chil Seung, portavoz principal de la agrupación política, explicó a la prensa tras una reunión del Consejo Supremo del partido que el comité de planificación discutirá los objetivos, las directrices y el marco básico de la formación de cara a las elecciones generales del próximo abril.El comité lo integran 15 personas, más del 30% mujeres y adultos jóvenes, según revelaron el día 1, y al frente estará el secretario general del partido, Cho Jeong Sik.Sin embargo, no se descartan conflictos internos pues aquellos que no apoyan a Lee Jae Myung, el líder del partido, cuestionan la composición mayoritaria de partidarios de Lee.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo confirmó el jueves 2 la creación de un comité de planificación para las elecciones generales, así como de otro para reclutamiento de posibles candidados.