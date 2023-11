The Minjoo prioriza ampliar Línea 5 en propuesta de añadir Gimpo a Seúl

Photo : YONHAP News

El partido oficialista Poder del Pueblo defiende que añadir Gimpo a Seúl solucionaría los problemas de tráfico. A tal fin anunció la activación de un "Comité Especial para Mejorar la Comodidad de los Residentes del Área Metropolitana" el viernes 2.El comité estará a cargo de Cho Kyung Tae, un veterano legislador, sobre el que recae la misión de discutir el proyecto bautizado como "Mega Seúl", que pretende integrar Gimpo y otras urbes a la capital surcoreana, en pro de un crecimiento conjunto y mejoras significativas en infraestructuras.A nivel legal, intentarán plasmar la propuesta desde un comité a nivel parlamentario, al considerarlo un proceso más operativo que una aprobación directa por parte del Ejecutivo.El oficialismo anunció que consultará a los residentes de Gimpo para decidir sobre la integración, y urgió al principal partido opositor The Minjoo a posicionarse claramente respecto a ese plan.Por su parte, The Minjoo calificó la propuesta de "maniobra electoralista" y alegó que si el objetivo es resolver los atascos en Gimpo, deberían priorizar la ampliación de la Línea 5 del metro de Seúl.Alineado con esa propuesta, desde el partido expresaron su intención de colaborar con el Gobierno para facilitar la ampliación de dicha línea, apoyando la exención de estudios de viabilidad y la asignación de fondos del presupuesto del próximo ejercicio.Además, algunos legisladores de The Minjoo convocaron una rueda de prensa para subrayar la necesidad de fomentar el concepto de "megaciudades" en distintas regiones, ante la urgencia de descentralizar el crecimiento del país y reducir la predominancia de Seúl.