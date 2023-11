Aldea de la Tregua sigue sin turistas desde fuga de Travis King al Norte

Photo : YONHAP News

Las visitas a la aldea de la tregua Panmunjom siguen suspendidas aunque ya han pasado más de 100 días desde que el soldado estadounidense Travis King cruzara la frontera intercoreana para huir a Corea del Norte.A fecha del día 5, el Ministerio de Reunificación surcoreano y el Comando de la ONU no han reactivado las consultas para permitir la llegada de turistas. El Comando de la ONU suspendió las visitas desde que el soldado estadounidense King ingresara a Corea del Norte sin permiso el 18 de julio, quien a finales de septiembre fue repatriado a Estados Unidos.Aunque ya ha transcurrido más de un mes desde la repatriación, las visitas generales no muestran indicios de reanudarse. No obstante, el Comando de la ONU ha mantenido sus eventos previstos allí, y también ha realizado visitas con invitados especiales. Al respecto, fuentes del comando dijeron ignorar cuándo podrán reiniciarse las visitas de civiles a Panmunjom.Por su parte, el Ministerio de Reunificación explicó que la reforma estructural generó cambios en el departamento a cargo de las excursiones a Panmunjom, factor que ha demorado la transferencia de tareas y la revisión sobre el tema de las visitas. A finales de octubre realizaron una inspección in situ y no hallaron motivos para no reanudar las excursiones, por tanto aseguró que pronto comenzará las consultas relacionadas con el Comando de la ONU.