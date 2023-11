Rey Carlos III visita barrio coreano de Londres

Photo : YONHAP News

Ante la próxima visita de Estado a Reino Unido del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, el miércoles 8 el Rey Carlos III visitó New Malden, al suroeste de Londres, la mayor comunidad coreana en Europa, siendo la primera vez que un monarca británico y otros destacados integrantes de la realeza visitan oficialmente New Malden.Durante su visita, el Rey Carlos III tuvo la oportunidad de encontrarse con líderes y jóvenes de la comunidad coreana, y de sumergirse en la cultura de Corea mediante una demostración culinaria, presentaciones artísticas y una exposición para conmemorar el 140 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Reino Unido.El monarca fue agasajado con un festín de platos coreanos, anticipando su cumpleaños que es el próximo 14 de noviembre, y también le regalaron kimchi y un libro de cocina especializado en dicho plato tradicional.Según los asistentes, Carlos III mostró interés en la historia de la comunidad coreana y los desertores norcoreanos, así como en los orígenes e ingredientes de la comida coreana.Un integrante de la comunidad coreana comentó que la visita de estado de Yoon Suk Yeol, la primera desde la coronación del rey, y el evento previo en New Malden, reflejan el creciente posicionamiento de Corea del Sur como socio esencial de Reino Unido tras el Brexit.