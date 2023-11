Photo : YONHAP News

El proyecto de ley, coloquialmente bautizado como "del sobre amarillo", que limita las desmesuradas demandas contra los trabajadores en huelga, fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional por 173 votos a favor y una abstención, mientras que los legisladores del oficialista Poder del Pueblo abandonaron el hemiciclo en señal de protesta.El patido gobernante retiró su plan de recurrir al filibusterismo, considerando que debían centrarse en la moción de censura contra el jefe de la Comisión de Comunicaciones de Corea, Lee Dong Kwan, por despedir injustamente a un ejecutivo de la emisora MBC.Es la segunda vez que The Minjoo propone una moción de censura contra un funcionario de nivel ministerial desde que el presidente Yoon Suk Yeol asumiera el cargo.La primera fue el pasado febrero, cuando la Asamblea Nacional aprobó una moción para acusar al ministro del Interior, Lee Sang Min, por la trágica aglomeración de multitudes del año pasado en Itaewon.Según la Ley de la Asamblea Nacional, una moción de censura debe someterse a votación secreta entre 24 y 72 horas después de informar al pleno de la moción.Si todos los integrantes del principal opositor The Minjoo votan a favor la moción podría prosperar, pues una moción de este tipo contra un miembro del Gabinete precisa mayoría mayoría parlamentaria o más de 150 votos. Actualmente The Minjoo ocupa 168 escaños de los 298 de la Asamblea Nacional.