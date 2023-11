Han Kang gana Premio Médicis en categoría de lengua extranjera

Photo : YONHAP News

La autora surcoreana Han Kang obtuvo el día 9 el prestigioso Premio Médicis por su novela "No me despido".El jurado del premio literario francés anunció el jueves en París que el libro fue premiado en la categoría de lengua extranjera.El Premio Médicis (Prix Médicis en francés), fue fundado en 1958 y es uno de los cuatro principales premios literarios de Francia, junto con Prix Femina, Prix Goncourt y Prix Renaudot. La categoría de literatura extranjera se añadió en 1970 en reconocimiento a las traducciones literarias.La misma obra también estaba nominada al Prix Femina, pero finalmente no obtuvo ese premio. Previamente, en 2017, Han ya estuvo nominada al Premio Médicis con su obra "Lecciones de griego"."No me despido" trata sobre el amor, la vida, el dolor y la pérdida en torno al levantamiento del 3 de abril de 1948 en Jeju, contado a través de las voces de tres mujeres.