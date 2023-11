Catar se reúne con CIA y Mossad para negociar intercambio de rehenes

Photo : KBS News

Responsables de inteligencia de Estados Unidos e Israel se reunieron con el primer ministro de Catar en Doha el jueves 9 para discutir un acuerdo de rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza.Según informó la agencia Reuters, Bill Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y David Barnea, a cargo del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, mantuvieron conversaciones a tres bandas con el primer ministro catarí, Mohammed Bin al-Thani, para discutir los "parámetros de un acuerdo".Diversas fuentes aseguran que se sentaron para acelerar las negociaciones, y también plantearon autorizar la entrada de combustible a Gaza con fines humanitarios.Citando a un funcionario del Gobierno estadounidense, The New York Times explicó que las negociaciones trilaterales se centraron en lograr una pausa humanitaria de tres días en la ofensiva de Israel, para facilitar la liberación de hasta 15 civiles retenidos por Hamás en Gaza.Pese a todo Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, reiteró el jueves en un comunicado que los ataques continurán y que no habrá alto el fuego si Hamás no libera a los rehenes.