The Minjoo retira moción de censura contra presidente de Comisión de Comunicaciones

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, The Minjoo, ha retirado la moción de censura contra Lee Dong Kwan, presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea, aunque seguirá promoviendo su destitución.Durante una rueda de prensa ofrecida el viernes 10, Park Ju Min, líder adjunto de The Minjoo, anunció que su partido presentará una nueva moción en los plenos de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.También respondió a las críticas de Poder del Pueblo cuestionando la retirada de la moción sin el consenso del pleno, instando al oficialismo a cesar en una ofensiva política que solo genera interpretaciones arbitrarias y confusión.El jueves 9, The Minjoo impulsó esa moción de censura, pero el oficialista Poder del Pueblo optó por no obstruir otras leyes polémicas, como había anunciado previamente, impidiendo fijar fecha para el siguiente pleno. De haberla mantenido, hubiera sido imposible tramitarla en el plazo de 24 a 72 horas que establece la ley y hubiera decaído automáticamente, imposibilitando su presentación en el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que finaliza el 9 de diciembre.Por tanto, The Minjoo optó por retirar la moción.