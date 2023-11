Oficialismo pide al presidente vetar reforma de ley sindical

Photo : YONHAP News

Kim Gi Hyeon, líder del partido oficialista Poder del Pueblo, ha solicitado oficialmente al presidente Yoon Suk Yeol vetar la reforma de la Ley de sindicatos y arbitrajes laborales, y la de tres normas sobre radiodifusión: la Ley de Comunicaciones y Transmisiones, el Estatuto de la Fundación para las Emisiones - del accionista mayoritario del canal MBC, uno de los tres más importantes de Corea- y del Estatuto de EBS o Korea Educational Broadcasting System, aprobadas el 9 de noviembre por el pleno de la Asamblea Nacional en una votación que promovió el principal opositor, The Minjoo.En cuanto a la ley sindical, Poder del Pueblo considera incomprensible la decisión de The Minjoo, pues mantuvo esa norma mientras gobernaba, pero cambió de actitud como opositor, hasta aprobarla unilateralmente. Criticó que la insistencia en reformar la Ley de sindicatos sin valorar las consecuencias en la economía nacional se atribuye al ciego afán de obtener votos en las elecciones generales de abril de 2024.También acusó a The Minjoo de intentar mantener su influencia sobre los medios de comunicación al establecer cambios a su favor en esas tres normas. Así, expuso la necesidad de recurrir al veto presidencial por el bien del país y la población.