Familia de Warmbier recibe indemnización de fondos norcoreanos retenidos en EEUU

Photo : YONHAP News

La familia de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que tras permanecer detenido en Corea del Norte fue repatriado en estado de coma y falleció en Estados Unidos, ha sido resarcida con unos 2,2 millones de dólares procedentes de unos fondos norcoreanos retenidos en un banco de Nueva York.Según divulgó La Voz de América el miércoles 15, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York definió la compensación y también usar para la indemnización los 2 millones 230 mil dólares depositados en el banco New York Mellon a nombre del Far Eastern Bank (Banco Lejano Oriente) de Rusia. Según la familia Warmbier, Far Eastern Bank opera en representación de Air Koryo, la aerolínea oficial de Corea del Norte, y por tanto el tribunal decidió usar esos fondos retenidos en Estados Unidos para la indemnización.En mayo de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Far Eastern Bank por ofrecer apoyo financiero, material y técnico a Air Koryo, y bloqueó el acceso a sus fondos depositados en Mellow.Otto Warmbier fue detenido en 2006 durante un viaje a Corea del Norte por intento de subversión y condenado a quince años de trabajos forzados. Al año siguiente, tras múltiples esfuerzos diplomáticos, Pyongyang accedió a su repatriación, pero el joven llegóa su país en estado de coma, y falleció al sexto día de su llegada.