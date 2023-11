Seventeen lanza un mensaje de esperanza en la sede de la Unesco

Photo : YONHAP News

El grupo Seventeen participó como ponente en el Foro de la Juventud de la Unesco, reunión que se organiza cada dos años.Desde el auditorio principal de la sede de la Unesco en París, la boyband surcoreana lanzó un mensaje de esperanza a todos los jóvenes del mundo, animando a no frustrarse y seguir luchando, al presentar su propia historia de crecimiento y superación desde su debut, o el escepticismo de aquellos que no creían en el grupo hasta el éxito alcanzado a día de hoy.Por ejemplo, Seungkwan se presentó como un chico isleño que soñaba con cantar en el escenario, mientras que Woozi - creador de casi todas las canciones de Seventeen- explicó que ni él ni sus compañeros se dieron por vencidos en ningún momento, por muy duras que fueran las circunstancias.Seventeen fue invitado al Foro de la Juventud en reconocimiento a sus actividades caritativas y a las campañas educativas que toda la banda viene desplegando desde hace unos años. Al respecto Joshua, otro de los integrantes del grupo, enfatizó que la educación puede cambiar el mundo y hacer realidad nuestros sueños.Aunque es la primera vez que un artista de k-pop participa en una asamblea de la Unesco, no es el primer grupo surcoreano que protagoniza una actividad de la ONU. Sin ir más lejos, previamente BTS emitió un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que Black Pink y Aespa también comparecieron ante otros organismos internacionales.Estas invitaciones para participar en reuniones internacionales de prestigio o de gran calado, muestran el rol de los artistas de k-pop como "embajadores culturales", al tiempo de destacar su capacidad de ejercer una influencia positiva sobre la juventud mundial.