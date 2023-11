Supremo ratifica pena de cárcel para suegra del presidente Yoon

Photo : YONHAP News

El jueves 16, el Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó la sentencia de un año de prisión para Choi Eun Soon, suegra del presidente Yoon Suk Yeol, acusada de falsedad en documento financiero en una transacción de compra de terrenos.Choi, de 76 años y madre de la primera dama Kim Keon Hee, fue acusada de falsificar un certificado bancario en 2013 para comprar un inmueble en Seongnam. El documento mentía al indicar que Choi había depositado 34.900 millones de wones en su cuenta de ahorros entre abril y octubre de ese año.En diciembre de 2021, un tribunal del distrito de Uijeongbu condenó a Choi a un año de prisión por falsedad documental, aunque inicialmente no ordenó su detención. No obstante, en julio de este año, el tribunal de apelación confirmó la condena y ordenó su detención. Entonces, Choi defendió fuertemente su inocencia.Tras revisar el caso, el Tribunal Supremo determinó que los tribunales inferiores aplicaron correctamente los principios legales. Tras rechazar el recurso de casación presentado por Choi y su solicitud de fianza, la Corte estableció que debe seguir en prisión hasta julio del próximo año.