Yoon afirma que China no obtendrá rédito de alinearse con Pyongyang y Moscú

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha explicado que los intereses Corea del Norte, China y Rusia son divergentes, y por tanto Beijing no obtendrá mucho rédito al cooperar con Pyongyang y Moscú.En una entrevista con el diario británico The Telegraph publicada el día 19, antes de su visita de Estado a Reino Unido, el mandatario coreano destacó que China, Rusia y Corea del Norte atraviesan situaciones y viven coyunturas externas diferentes.Afirmó que Beijing comprenderá que cooperar con Corea del Norte y Rusia, que incumplen descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Carta de la ONU, así como otras normas internacionales, no ayudará a la reputación ni al estatus internacional de su país.También destacó que el papel de China es importante para promover la paz, la libertad, y la prosperidad en el este de Asia, y añadió que Seúl ha venido insistiendo en la posición de desarrollar relaciones sanas y maduras entre China y Corea, basadas en el respeto, en el beneficio mutuo y en los intereses comunes.Yoon señaló que si Corea del Norte suministra armas a Rusia prolongará la guerra de Ucrania a cambio de tecnología armamentística de Moscú, comprometiendo la seguridad de Corea del Sur y la paz regional, obligando a Seúl a afrontar dicha coyuntura junto con la comunidad internacional, enfatizando la importancia de las relaciones estratégicas con Reino Unido.The Telegraph publicó que Corea del Sur es el primer país de Asia que firma un tratado de libre comercio con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea.