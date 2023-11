Billboard Music Awards premian a New Jeans, Black Pink, Stray Kids y Jungkook

Photo : YONHAP News

Tres grupos y un artista masculino de k-pop fueron galardonados en los Billboard Music Awards 2023.New Jeans fue elegido como Mejor Artista Global de K-pop y Black Pink como Mejor Artista en Gira de K-pop, mientras que Stray Kids recibió el premio al Mejor Álbum de K-pop por su disco '5-STAR'. \'Seven', un tema de Jungkook en colaboración con Latto, fue galardonado como Mejor Canción Global de K-pop.Otras nominaciones destacadas fueron las de Jimin de BTS con su tema 'Like Crazy' en la categoría de Canción Más Vendida y la de New Jeans como Mejor Artista Global No Estadounidense en las listas Billboard, aunque solo quedaron como finalistas.Durante la entrega de premios, que tuvo lugar en Las Vegas desde las 10:00 de la mañana del lunes 20 (hora coreana) actuaron Stray Kids y New Jeans.