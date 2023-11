Resolución sobre desertores norcoreanos tensa Asamblea Nacional

Photo : KBS News

El jueves 23, oficialismo y oposición intercambiaron duras críticas por segundo día consecutivo al no aprobar una resolución para frenar la repatriación forzosa de desertores norcoreanos.Durante la reunión del Comité de Exteriores y Reunificación del jueves 23, los legisladores del oficislista Poder del Pueblo criticaron a The Minjoo, el principal opositor, por obstaculizar la resolución. Destacaron que pese a haber llegado a un acuerdo, el opositor optó por solicitar constantemente información no relacionada, generando retrasos y la eventual paralización de la medida.En respuesta, representantes de The Minjoo culparon del retraso a la incapacidad del Ministerio de Exteriores para ofrecer datos concretos sobre el número de desertores detenidos en Corea del Norte, aludiendo a cuatro resoluciones similares con cifras variadas, además de negar haber llegado a un acuerdo, tal y como aseguraba Poder del Pueblo.En este contexto, Kim Ki Hyun, líder de Poder del Pueblo, criticó al principal opositor, enfatizando que aunque la comunidad internacional insta a detener la repatriación forzosa, The Minjoo parece ignorar el problema. Así, urgió a sus líderes a cooperar y condenar la repatriación forzosa de desertores norcoreanos.