Reunión del Consejo de Seguridad sobre satélite norcoreano culmina sin avances

Photo : KBS News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el lunes 27 para discutir el lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte, pero no obtuvo resultados tangibles.El encuentro tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York en la mañana del día 27, para debatir sobre no proliferación y el lanzamiento de un cohete el día 21 de este mes para poner en órbita un satélite militar norcoreano.Los asistentes reafirmaron que el reciente lanzamiento de Corea del Norte no solo incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también supone una grave amenaza para la aviación internacional y el tráfico marítimo.Pesea a todo, la reunión concluyó sin resultados concretos, como la adopción de una declaración de condena o una resolución de la ONU con nuevas sanciones, pues China y Rusia ejercieron su derecho a veto.