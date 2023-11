Corea del Norte vuelve a desplegar armas en JSA

Photo : YONHAP News

Seúl confirmó el martes 28 que los soldados norcoreanos en el Área de Seguridad Conjunta, en la aldea de la tregua Panmunjeom han vuelto a llevar pistola. Esto indica que tras la suspensión del Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018, Pyongyang no solo decidió reactivar los puestos de guardia en la frontera, sino también armar a sus agentes de la zona.Fuerzas surcoreanas y estadounidenses confirmaron la medida, pese a que los agentes del lado sureño siguen sin portar armas, aunque si el Ejército de Corea del Norte insisten en no respetar el pacto de desmilitarización, incluido en el acuerdo militar, podrían retomarlas.Por el momento, el Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas, entidad a cargo del Área de Seguridad Conjunta, valora diversas medidas en base a los movimientos del Ejército norcoreano.Corea del Norte declaró la ruptura del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018 después de que el Gobierno surcoreano suspendiera el punto 1.3 de ese documento, sobre prohibición de vuelos de reconocimiento en la zona, como contramedida al lanzamiento del satélite espía norcoreano. A partir de entonces procedió a reactivar la operativa en once garitas de la frontera, que previamente quedaron desmanteladas en virtud del acuerdo militar.