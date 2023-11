'12 de diciembre' supera 2 millones de espectadores en seis días

Photo : YONHAP News

La película '12 de diciembre' (título en inglés: '12.12: The Day') superó el lunes 27 los dos millones de espectadores, apenas seis días después de su llegada a la cartelera surcoreana.De las producciones estrenadas en 2023, es la segunda que ha reunido a tal cantidad de público en menos tiempo, después de 'The Roundup: Sin salida'.Dirigida por Kim Sung Soo, la cinta trata sobre el golpe de Estado del 12 de diciembre de 1979, recreando imaginariamente los entresijos y vaivenes durante las nueve horas que duró el alzamiento, enfrentando a dos militares de alto rango: Jeon Dugwang, el comandante de seguridad que orquestó el golpe de Estado, quien se mide con Lee Taesin, el comandante de defensa que intenta impedirlo, interpretados por Hwang Jung Min y Jung Woo Sung, respectivamente.Aunque estaá basada en hechos históricos y los personajes fueron recreados en base a figuras de la historia política de Corea, como Chun Doo Hwan o Roh Tae Woo, la trama es mera ficción, pues en realidad no hay muchos datos sobre la tensión o los conflictos internos que pudo vivir la cúpula del Ejército durante el golpe de Estado de aquél diciembre de 1979.