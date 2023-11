Yoon urge a enviar mensajes anti misiles nucleares a Pyongyang

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, ha enfatizado que la comunidad internacional debe enviar un mensaje unido y constante a Corea del Norte de no aceptación de su desarrollo nuclear.Según la Oficina Presidencial, Yoon hizo este comentario durante un encuentro con expertos en derechos humanos en Corea del Norte, sobre estrategias de cooperación internacional para mejorar la coyuntura de los derechos humanos en el régimen comunista.‘The Sages Group on North Korean Human Rights’, un grupo de expertos sobre derechos humanos en Corea del Norte, lo integran Lee Jung Hoon, ex embajador de cooperación internacional sobre derechos humanos en Corea del Norte, Michael Kirby, ex presidente de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de la ONU para Corea del Norte (COI), y Marzuki Darusman, ex integrante del COI, entre otros.Yoon enfatizó que el desarrollo ilegal de armas y misiles nucleares y la explotación humana no pueden ser tolerados, en alusión al reciente lanzamiento de un satélite espía de reconocimiento militar.También calificó como "delito de lesa humanidad" la repatriación forzosa de los desertores norcoreanos en el extranjero, reclamando que deben respetarse la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura.