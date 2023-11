Yoon se disculpa ante el pueblo por fracasar con Expo 2030

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha asumido la responsabilidad del fracaso en la candidatura de Busan para albergar la Expo Mundial 2030 y se ha disculpado ante el pueblo por causar gran decepción.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 29, el mandatario reconoció que las predicciones del Gobierno sobre los votos del Buró Internacional de Exposiciones fallaron, y Busan no logró superar a Riad, su rival más fuerte, que ganó por amplia diferencia.No obstante, destacó que el "equipo Corea" se esforzó al máximo, y asumió toda la culpa del fracaso como líder del país.Explicó que la campaña de la Expo Mundial 2030 no solo buscaba promover la ciudad de Busan, sino también lograr un desarrollo regional equitativo. En esta línea, agregó que el Gobierno no dejará de esforzarse por impulsar una estrategia de desarrollo nacional equilibrado y por promocionar Busan como importante centro de negocios marítimos, finanzas internacionales, industrias punteras y sector digital.Finalmente, el presidente felicitó a Arabia Saudí por la elección de Riad como sede de la Expo Mundial 2030, y se ofreció a cooperar con dicho país para que el evento sea un éxito.