Yoon reordena la Oficina Presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha decidido acometer una reorganización total de la Oficina Presidencial, incluyendo la creación de un nuevo cargo de Director de Políticas o la renovación de todos los secretarios principales.Lee Kwan Sup ha sido designado como primer funcionario al frente de la recién creada Dirección de Políticas. Así, de ahora en adelante la Oficina Presidencial pivotará sobre tres ejes: la Secretaría Presidencial, la Oficina de Seguridad Nacional y la nueva Oficina Presidencial de Políticas.La Oficina Presidencial destacó las cualidades del nuevo Director de Políticas, enfatizando su idoneidad para liderar eficazmente las iniciativas nacionales, gracias a su notable habilidad para planificar y coordinar políticas, y para resolver asuntos de gran calado.Tras la reforma, Han Oh Seop asume el rol de Secretario Jefe de Asuntos del Estado y Hwang Sang Moo el de Secretario Jefe de Asuntos Cívicos, mientras que Lee Do Woon será Secretario Jefe de Comunicaciones.En paralelo, Park Chun Sup ha sido designado como Secretario Jefe de Asuntos Económicos y Jang Sang Yoon como Secretario Jefe de Asuntos Sociales.Según anunció la Oficina Presidencial, el mandato del Director de Políticas y de los nuevos secretarios comenzará el próximo 4 de diciembre.Asimismo, se espera que habrá una próxima reforma del gabinete para sustituir a los titulares de los principales ministerios antes de las elecciones generales del próximo año. Se estima que el proceso de verificación está en fase final y que anunciarán la reforma la próxima semana, aunque si demora, Yoon procederá al reemplazo tras regresar de su visita a Holanda, prevista para los días 12 y 13 de diciembre.