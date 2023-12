Yoon remodela gabinete y sustituye a seis ministros

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol remodeló el gabinete el lunes 4 nombrando a seis nuevos ministros.Choi Sang Mok, exsecretario presidencial para asuntos económicos, fue nombrado como nuevo ministro de Finanzas y viceprimer ministro, mientras que Kang Jung Ai, expresidenta de la Universidad de Mujeres Sookmyung, llevará la cartera de Asuntos de Veteranos.Presidencia también nombró a Song Mi Ryung, ex vicedirectora del Instituto de Economía Rural de Corea, como ministra de Agricultura; a Park Sang Woo, exresponsable de la Corporación de Territorio y Vivienda de Corea será el nuevo ministro de Transporte; a Kang Do Hyung, presidente del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánicas, como ministro de Océanos; mientras que Oh Young Ju, segunda viceministra de Asuntos Exteriores, será la titular de la cartera de Pymes.Según explicó un alto cargo de la Oficina Presidencial, la reordenación busca incluir más mujeres y estabilizar el gabinete de cara a las elecciones generales del próximo año.