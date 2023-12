Defensa reitera que Corea solo envía ayuda humanitaria a Ucrania

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha reiterado que Corea del Sur no ofrece armas letales a Ucrania.Esa fue la postura expresada por la cartera el martes 5 sobre un reciente reportaje de The Washington Post, donde el diario afirmaba que los proyectiles surcoreanos usados en la guerra en Ucrania superan en volumen a los proporcionados por toda Europa, recalcando que Corea del Sur solo envía provisiones y ayuda humanitaria a Ucrania.El domingo 3, The Washington Post publicó una información destacando que gran parte de los proyectiles de 155 milímetros que usa Ucrania son de origen surcoreano, volumen superior al provisto por toda Europa a dicho país.