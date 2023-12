'12.12: The Day' supera cinco millones de espectadores en dos semanas

Photo : YONHAP News

La película '12.12: The Day' ha reunido a más de cinco millones de espectadores en apenas dos semanas desde su estreno.Según informó Plus M Entertainment, la distribuidora, la cinta logró dicha marca a las 3:00 de la tarde del martes 5, siguiendo la estela de otras producciones que superaron los diez millones de personas, como 'Masquerade' y 'Oda a mi padre', que alcanzaron ese hito en 15 y 18 días respectivamente desde su llegada a la cartelera.Dirigida por Kim Sung Soo y protagonizada por Hwang Jung Min y Jung Woo Sung, '12.12: The Day' versa sobre el golpe militar del 12 de diciembre de 1979, centrándose en los conflictos internos del Ejército surcoreano de aquel entonces.Su éxito en taquilla llama especialmente la atención ante el actual estancamiento del sector cinematográfico y la cada vez menor afluencia de público a los cines.