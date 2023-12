Oposición pide al presidente que retire nominación de Kim Hong Il

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor The Minjoo ha solicitado al presidente Yoon Suk Yeol que retire el nombramiento del actual presidente de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, Kim Hong Il, como presidente la Comisión de Comunicaciones de Corea.Kwon Chil Seung, portavoz principal de The Minjoo, criticó el día 6 que al nombrar a una persona sin experiencia en medios, Yoon confirma que no va a renunciar a su sueño de controlar la radiodifusión.Así, solicitó al presidente a retirar el nombramiento y recomendar a alguien que cumpla con las expectativas del pueblo.