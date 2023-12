Novelas de dos coreano-estadounidenses entre 100 mejores libros de NYT 2023

Photo : YONHAP News

Dos novelas de escritores coreano-estadounidenses figuran entre los 100 libros de 2023 que hay que leer, de The New York Times.El listado, publicado el miércoles 6, incluye las novelas 'Same Bed, Different Dreams' de Ed Park, y 'Y/N' de Esther Yi.La primera se describe como un viaje conmovedor, cómico y lírico por la historia de Corea y la paranoia estadounidense. Ed Park debutó como novelista en 2008 y 'Same Bed, Different Dreams' es su segunda novela.Mientras, Y/N de Esther Yi se presenta como una novela extraña y maravillosa que describe cómo la sociedad moderna bloquea la posibilidad de logros individuales, a través de una protagonista obsesionada por el K-pop.