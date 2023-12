Expresidente choca con oficialismo por ruptura de diálogo intercoreano

Photo : YONHAP News

Tras los comentarios de Moon Jae In, el previo presidente surcoreano, indicando que la ruptura de acuerdos y del diálogo intercoreano ha motivado a Pyongyang a sofisticar sus arsenal nuclear, el partido oficialista Poder del Pueblo ha exigido a Moon que admita el fracaso de sus políticas hacia Corea del Norte.El 9 de diciembre, Moon aludió en redes sociales al libro Hinge points: an inside look at North Korea’s nuclear program (Momentos clave: un repaso al programa nuclear norcoreano) del experto nuclear estadounidense Siegfried Hecker, como lectura obligada para conocer el problema nuclear norcoreano y las razones del reiterado fracaso de los esfuerzos diplomáticos para intentar resolverlo.Describió que dicho ensayo analiza empíricamente cómo decisiones excesivamente ideológicas arruinaron las oportunidades de resolver el problema o empeoraron la situación en momentos cruciales, cuando se consideraba posible resolver el problema o al menos frenar las amenazas de Pyongyang por vía diplomática. Contrariamente a los detractores del diálogo, enfatiza que Corea del Norte no se avocó a sofisticar su programa nuclear por las medidas diplomáticas, sino por la ruptura de acuerdos y diálogo.Poder del Pueblo reaccionó a los comentarios de Moon, urgiéndole a no insistir en medidas vanas, y a reconocer el fracaso de sus políticas hacia Corea del Norte.