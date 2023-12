Cambio de gobierno en Polonia compromete compra de armas a Seúl

Photo : KBS News

La agencia Reuters publicó el domingo 10 que el nuevo Gobierno de Polonia podría anular los contratos firmados por la anterior administración tras las elecciones generales de octubre.Según la agencia Szymon Hołownia, presidente de la cámara baja, e integrante del partido Polonia 2050, declaró en un programa radiofónico que los acuerdos establecidos por el gobierno provincial liderado por Ley y Justicia (o PiS por sus siglas en polaco) podrían anularse, enfatizando que tras no lograr mayoría parlamentaria en las generales del 15 de octubre, dicho partido debió enfocarse en la gestión de Estado y no comprometer más presupuesto.En las generales de octubre, dicha formación aseguró apenas el 35,4% de los escaños de la cámara baja, mientras que la alianza opositora encabezada por Coalición Cívica, que dirige Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, logró mayoría en la cámara legislativa y está por asumir el poder si el actual premier, Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia, no consigue el voto de confianza para prorrogar su mandato, la coalición opositora tomará las riendas del país.Así, Reuters opina que un cambio de gobierno podría anular muchos de los contratos firmados por la administración previa, incluidos los de compra de armas a Corea del Sur.