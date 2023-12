Cambio de gobierno en Polonia podría revertir compra de armas a Corea

Photo : YONHAP News

El Parlamento de Polonia eligió el lunes 11 (hora local) a Donald Tusk como nuevo primer ministro, hito que no solo implica la victoria de la oposición, sino también el retorno de un Gobierno proeuropeo.Durante la votación Tusk obtuvo 248 votos a favor y 201 en contra.Para Corea del Sur surge el interrogante de si la nueva adminstración de Polonia revocará las directrices y proyectos de la anterior administración, y si el cambio de gobierno afectará a los contratos firmados de compra de armas surcoreanas.Al respecto, inquieta el comentario de Szymon Hołownia, presidente de la cámara baja del Parlamento polaco, quien en un programa radiofónico explicó que los acuerdos firmados por el gobierno provisional liderado por Ley y Justicia (o PiS por sus siglas en polaco) podrían anularse, enfatizando que al no obtener mayoría en las generales del 15 de octubre, debió enfocarse en la gestión de Estado y no comprometer más presupuesto.