Gobierno investiga contactos no autorizados entre cineastas y grupo pro Pyongyang

Photo : KBS News

El Ministerio de Reunificación ha iniciado una investigación sobre contactos no autorizados entre personalidades del ámbito cinematográfico surcoreano y la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón, una entidad pro Corea del Norte.Según informó el martes 12, la cartera envió un requerimiento al director Kim Ji Woon, al productor Cho Eun Sung, y al actor Kwon Hae Hyo, exigiendo explicar por qué no reportaron varios encuentros con personal de colegios coreanos a cargo de dicha entidad.Por el momento se cree que Kim Ji Woon contactó con ellos para el rodaje del documental 'Discrimination', que aborda la discriminación que sufren los coreanos en la sociedad japonesa, Cho Eun Sung mientras producía el documental 'I am from Chosun' sobre los coreanos zainichi, y Kwon Hae Hyo como líder de una organización civil para apoyar los colegios coreanos en Japón. Sin embargo, Reunificación estima que omitieron el procedimiento establecido.En base a la Ley de Cooperación e Intercambio Intercoreano, todo surcoreano que desee contactar con algún miembro de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón debe notificarlo al Ministerio de Reunificación con siete días de anticipo, y de no ser posible, reportar el encuentro a posteriori.