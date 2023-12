Montenegro prorroga detención de Do Kwon hasta febrero

Photo : YONHAP News

Un tribunal de Montenegro ha decicido prorrogar dos meses la detención del empresario de criptomonedas Kwon Do Hyung, también conocido como Do Kwon, aceptando el requerimiento judicial de Corea del Sur y Estados Unidos, países que solicitan su extradición.El fundador de Terraform, cuyo nombre real es Kwon Do Hyung, llevaba meses en paradero desconocido tras huir primero de Corea del Sur y luego de Singapur, antes de que su empresa colapsara el año pasado. En marzo de 2023 fue arrestado en Montenegro por usar un pasaporte falso.Tanto Seúl como Washington han solicitado la extradición de Kwon al considerarle responsable del colapso de su compañía y de las monedas virtuales Terra-Luna, que generó pérdidas multimillonarias a los inversores y sacudió el mercado criptográfico global. En consecuencia, Montenegro decidió prorrogar su detención considerando el elevado riesgo de fuga.Por el momento seguirá en prisión provisional hasta el 15 de febrero, mientras continúa el proceso de apelación presentado por Kwon contra la denegación que dictaminó el pasado noviembre el Alto Tribunal de Podgorica.