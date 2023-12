Dimite Kim Gi Hyeon, líder del partido oficialista

Photo : YONHAP News

Kim Gi Hyeon, presidente de Poder del Pueblo, el partido oficialista, presentó el miércoles 13 su dimisión como líder del partido político.En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Kim dijo renunciar al máximo cargo del partido para contribuir al éxito de la administración de Yoon y de las elecciones generales del próximo abril, pese a que muchas personas intentaron disuadirle.Kim asumió toda la responsabilidad y las críticas de la situación actual, y añadió que el partido no debería tener escisiones en sus próximos pasos, al tiempo de expresar su deseo de que todos los afiliados colaboren para ganar el corazón del pueblo a través de la unidad y la tolerancia.Hasta designación de un nuevo líder parlamentario, Yun Jae Ok dirigirá el partido de forma interina.Pese a renunciar a su cargo, Kim no aclaró si contempla una posible reelección el próximo año o si se presentará en un distrito poco favorable para el partido.