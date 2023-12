Exlíder de The Minjoo apuesta por crear un nuevo partido político

Photo : YONHAP News

Lee Nak Yon, exlíder del principal opositor partido The Minjoo, ha anunciado oficialmente su intención de crear un nuevo partido político.Durante una entrevista, el miércoles 13 explicó que la fundación del partido está en fase inicial, y añadió que podrá hablar de plazos a principios de año.En cuanto a los integrantes de la nueva agrupación política, Lee solo dijo que tenía que reunir a más gente, sin añadir detalles.Al ser preguntado sobre la posibilidad de fusionarse con otros partidos, como el recientemente creado por la parlamentaria Yang Hang Ja, u otro que piensa fundar el exparlamentario Keum Tae Sup, afirmó que sería deseable ir por ese camino.Finalmente, enfatizó que no buscará apoyos con el partido The Minjoo, sino ofrecer una alternativa a quienes no comulgan con los dos principales partidos del país.