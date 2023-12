Partidos cruzan acusaciones de cara al periodo electoral

Photo : Getty Images Bank

Mientras oficialismo y la oposición afrontan turbulencias internas de cara a las elecciones generales del próximo abril, el cruce de acusaciones entre ambos partidos ha aumentado.Por una parte, Hong Ihk Pyo, representante del principal opositor The Minjoo, lanzó duras críticas contra recientes medidas del oficialista Poder del Pueblo.En concreto, destacó la decisión del diputado Jang Je Won de no presentarse a las elecciones y la renuncia de Kim Ki Hyun, líder del partido, que tildó de retroceso en la democracia partidista y de resistencia al cambio.Así, comparó esos movimientos con prácticas habituales de regímenes totalitarios, como los de Park Chung Hee y Chun Doo Hwan, caracterizados por abandonar la política en caso de discrepar con el Ejecutivo.En tanto, Poder del Pueblo mostró su descontento por cómo The Minjoo aprobó unilateralmente el proyecto de ley sobre trato preferencial para aquellos con méritos democráticos, y alegó preocupación por el "exceso legislativo" de The Minjoo.