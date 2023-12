Photo : YONHAP News

Corea del Sur cuenta con un nuevo partido que se autodefine como fusión entre "progresistas racionales" y "conservadores reformistas", bajo el liderazgo de Keum Tae Sup, exlegislador de The Minjoo y Jo Sung Ju, exintegrante del Comité de Política del Partido Justicia.Al anunciar el lanzamiento de la formación, el co-presidente Keum Tae Sup declaró que su primer objetivo es asegurar 30 escaños en las elecciones generales de abril de 2024.Sobre la posibilidad de sumarse a otros políticos, como con el exjefe de Poder del Pueblo, Lee Jun Seok, Keum comentó que la posibilidad de alianza está abierta. En cuanto al exlíder de The Minjoo, Lee Nak Yon, afirmó que ha mantenido contactos intermitentes, pero no ha recibido respuesta sobre una posible coalición.Previamente Lee Nak Yon, asesor del principal opositor The Minjoo, expresó que si su formación no realizaba cambios trascendentales antes de finales de año, crearía un nuevo partido a comienzos de 2024.