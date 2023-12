KBS WORLD Radio elige a 'Seven' como mejor tema K-pop del año

Photo : ⓒBIG HIT MUSIC

La audiencia de KBS WORLD Radio ha elegido a 'Seven', de Jungkook, como Mejor Tema K-pop del Año.El tradicional sondeo de fin de año se llevó a cabo a través de la página web y de la app móvil de la emisora entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre. En la encuesta participaron 259.110 oyentes y cibernautas de 112 países de todo el mundo.Los resultados eligieron a Jungkook de BTS como el cantante del año, seguido de Stray Kids, Jimin y V de BTS, mientras que Seventeen quedó en quinto lugar. Jungkook también fue el más votado en las categorías de solista del año y canción del año, por su tema 'Seven'.El sondeo revalida la imbatible popularidad de BTS, pese al actual receso de la banda al estar sus integrantes cumpliendo con el servicio militar, al tiempo de reflejar la emergencia de una nueva generación de estrellas del K-pop, representada por grupos como Stray Kids o New Jeans.También se notó una amplia diversidad de gustos, principalmente en la categoría de canción del año, donde tuvieron gran aceptación los éxitos del cantante de trot Lim Young Woong, un género autóctono de la música popular de Corea.El 22 de diciembre KBS WORLD Radio emitirá un programa especial sobre el sondeo en once idiomas, que podrá verse a través de la página web, la app móvil y el canal oficial de YouTube (KBS WORLD Spanish, en el caso del español).