The Economist sitúa a Corea como segundo país con mejor rendimiento económico

Photo : KBS News

La prestigiosa revista económico-empresarial The Economist ha publicado su ranking anual de rendimiento económico de los países miembros de la OCDE, donde ubica a Corea del Sur en segundo lugar de tan reconocido listado.Según los resultados de este año, al valorar las economías de los 35 países que integran la OCDE, la economía surcoreana mostró un destacado rendimiento, ubicándose en segunda posición después de Grecia.Para confeccionar el listado excluyeron factores volátiles externos como los precios de la energía y los alimentos, e incluyeron el índice de precios al consumidor, el nivel de propagación de la inflación y la tasa de crecimiento del PIB, entre otros.Corea del Sur registró un modesto crecimiento del 1,6% en el PIB y un aumento del empleo del 1,1%, pero no figura en la cima en términos de crecimiento económico y empleo respecto a otros países destacados.No obstante, despunta en cuanto a control de la inflación subyacente con un 3,2%, el menor nivel de entre los países destacados, y un índice de propagación de la inflación inferior al 13,3%, mostrando una mayor estabilidad de precios que otros países.Además, este año omitieron la tasa de aumento de la deuda pública, factor que llevó a Corea del Sur a subir del puesto 21 en 2022 al puesto número 2 en 2023. No obstante, el semanario destaca que la contención de la inflación fue un reto clave para Corea del Sur durante este año, y aplaude ese hito como ejemplo a seguir, mientras mucho países europeos enfrentan una significativa presión por el aumento de la inflación, según afirma The Economist.