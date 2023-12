Lee Kang In y Kim Min Jae figuran entre los mejores de ligas europeas

Photo : YONHAP News

Los futbolistas coreanos Lee Kang In, del Paris Saint-Germain (PSG), y Kim Min Jae, del Bayern Munich, han sido seleccionados entre los mejores once jugadores de las ligas profesionales de Francia y Alemania, respectivamente.WhoScored.com, un sitio especializado en estadísticas de fútbol, ha anunciado los once jugadores con el mejor desempeño en la Ligue 1 francesa hasta la mitad de la temporada 2023-2024.Lee Kang In ha sido incluido en la lista con una calificación de 7.17, al destacarse como extremo izquierdo, mostrando habilidad y consistencia en el campo. Desde que se unió al PSG esta temporada, Lee ha marcado 2 goles y proporcionado 2 asistencias en 15 partidos oficiales, incluyendo la liga regular y la UEFA Liga de Campeones.Además, ha fortalecido su posición en el equipo, jugando los 90 minutos en cuatro partidos consecutivos de liga, superando las críticas iniciales acerca de su rol como suplente.En cuanto a Kim Min Jae, considerado el pilar defensivo del fútbol coreano, también ha sido elegido entre los mejores once de la Bundesliga alemana por WhoScored.com, con una calificación de 7.14.Tras su cambio del Nápoles al Munich esta temporada, Kim ha tenido un rendimiento sobresaliente, recibiendo altas valoraciones y siendo consistentemente reconocido como uno de los mejores en su posición. Kim ha sido seleccionado como el mejor defensor de la Bundesliga, superando en puntuación a otros defensores destacados como Odilon Kossounou y Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.