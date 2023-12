Poder del Pueblo impulsa cambio con Han Dong Hoon al mando del Comité de Emergencia

Photo : YONHAP News

El partido gobernante Poder del Pueblo ha anunciado oficialmente la convocatoria de su Comité Nacional para la formación del "Comité de Emergencia de Han Dong Hoon". La reunión, programada para el 26 de diciembre, se centrará principalmente en la creación del Comité de Emergencia y en la propuesta de nombramiento de Han Dong Hoon, ex ministro de Justicia, como su presidente.Para que Han asuma el liderazgo del Comité, es necesario que más de la mitad de los delegados registrados asistan y que la mayoría de ellos respalde su nombramiento.Yun Jae Ok, líder interino del Poder del Pueblo, ha señalado que el establecimiento del Comité de Emergencia bajo la dirección de Han Dong Hoon dará inicio a una etapa de renovación y cambio dentro del partido. Subrayó que la experiencia previa de Han y su relación con el presidente Yoon Suk Yeol pueden favorecer la coordinación y colaboración entre el partido y el gobierno.Por otro lado, el principal partido opositor, The Minjoo, ha instado a Han a demostrar sus capacidades no solo como ex fiscal, sino también en su nuevo rol como político. Además, le ha instado a tener la valentía de expresar opiniones necesarias al presidente Yoon, incluso si estas pudieran ser incómodas, y ha solicitado aceptar la propuesta de delegar las investigaciones sobre la corrupción en el proyecto urbanístico de Daejang-dong y las sospechas de manipulación bursátil por parte de la primera dama, Kim Keon Hee, a fiscales independientes.