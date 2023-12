Película coreana supera 10 millones de espectadores

Photo : YONHAP News

'12.12: The Day' se convirtió en la segunda película surcoreana de 2023 en acumular más de 10 millones de espectadores, a 33 días de su estreno el 22 de noviembre.La obra superó dicha cantidad de público en la madrugada del lunes 25, siendo la vigésimo segunda producción del cine coreano en lograr tal resultado taquillero y la cuarta de todos los estrenos que llegaron a la cartelera nacional tras el brote de la pandemia, después de la cinta surcoreana 'The Roundup' y 'Avatar: El sentido del agua' en 2022, y 'The Roundup: Sin salida' en 2023, todas parte de famosas series cinematográficas. En esta lista, '12.12: The Day' destaca porque es la única que no pertenece a una serie.Dirigida por Kim Sung Soo, '12.12: The Day' versa sobre uno de los hechos que cambiaron el curso de la historia contemporánea de Corea del Sur, el golpe militar del 12 de diciembre de 1979 encabezado por Chun Doo Hwan, y mezcla realidad y ficción para recrear los conflictos y la lucha de poder que pudieron existir entonces dentro de la cúpula militar.