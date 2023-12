The Minjoo se debate entre la cohesión y la escisión

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, intenta impulsar la unidad del partido y la semana pasada se reunió con el exprimer ministro Kim Boo Kyum, con mucha influencia en la formación, y prevé reunirse el jueves 28 con el expremier Chung Sye Kyun, otro político veterano.Así, la última semana de 2023 se considera como clave para The Minjoo, que actualmente se debate entre la cohesión y la escisión, por el desacuerdo político entre Lee Jae Myung y el exlíder del partido, Lee Nak Yon, cuyo apoyo también debe lograr.Pero todo apunta a que Lee Nak Yon es más propenso a desvincularse de The Minjoo y fundar un nuevo partido el próximo enero.