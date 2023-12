Hallan muerto al actor de 'Parásitos' en un parque de Seúl

Photo : YONHAP News

El actor Lee Sun Kyun, investigado por consumo de drogas, fue hallado muerto en su coche en un parque de Seúl sobre las 10:30 de la mañana del miércoles 27.La Policía lo encontró unos veinte minutos después de recibir una llamada de su respresentante denunciando que Lee había desaparecido tras dejar una nota que parecía un testamento.Lee Sun Kyun estaba bajo investigación policial por consumo de estupefacientes en el domicilio de una conocida que regentaba un club de ocio nocturno que Lee solía frecuentar. No obstante, los análisis no hallaron trazas de narcóticos en su organismo.Por su parte, aunque Lee admitió haber consumido algunas drogas, alegó que pensaba que eran somníferos y no sustancias ilegales.La investigación sobre Lee Sun Kyun comenzó cuando el actor estaba en la cima de su trayectoria tras el éxito internacional de 'Parásitos', y otras dos producciones que protagonizó y que fueron presentadas en el Festival de Cannes en 2023.