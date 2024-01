Líder opositor es atacado durante una visita a Busan

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor en Corea, fue atacado con un arma blanca durante una actividad de su agenda en Busan el 2 de enero.Lee sufrió un ataque con arma blanca a las 10:27 am tras inspeccionar el sitio del nuevo aeropuerto en la isla de Gadeok, en Busan. Rodeado por la prensa, mientras respondía a las preguntas fue atacado repentinamente por un hombre no identificado, que le hirió en el lado izquierdo del cuello. El criminal fue detenido inmediatamente.Pretendiendo ser uno de sus seguidores, el agresor se acercó para pedirle una firma y atacó al líder con un cuchillo de unos 18 cm.Lee fue trasladado en helicóptero desde Busan hasta el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl y sigue bajo tratamiento pero fuera de peligros.