Quedan cien días para las elecciones generales

Photo : YONHAP News

Faltan cien días para las elecciones generales que conformarán la vigésimo segunda Legislatura de la Asamblea Nacional.Además, son consideradas como un "examen parcial" no solo para el oficialismo, por el tercer año de mandato de Yoon Suk Yeol, sino también para el principal opositor The Minjoo, pues se ignora si contará con el apoyo actual en los próximos comicios.El oficialista Poder del Pueblo apuesta por lograr más escaños para poder impulsar las políticas de la administración de Yoon, y por tanto desea recuperar la mayoría parlamentaria.Por su parte, The Minjoo espera mantener su hegemonía en el hemiciclo con una aplastante victoria en las generales, para frenar las acciones del Ejecutivo que considera tiránicas o irracionales.Pero al margen de las expectativas, a falta de más de tres meses para las generales es complejo anticipar resultados, ante incógnitas como el funcionamiento del oficialismo bajo la dirección interina de Han Dong Hoon, exministro de Justicia, o las acciones judiciales que pesan contra Lee Jae Myung, líder de The Minjoo.