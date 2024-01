Clase política condena ataque a Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La clase política ha condenado al unísono el ataque con arma blanca contra el líder opositor Lee Jae Myung.Su formación, The Minjoo, calificó los hechos de "grave atentado contra la democracia" y solicitó una investigación exhaustiva. En cuanto al estado de Lee informó que como perdía mucha sangre decidieron trasladarlo en helicóptero de Busan a Seúl, para internarlo en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl.Tras darse a conocer la agresión el portavoz de la formación, Hong Ik Pyo, llamó a todos los legisladores de The Minjoo a mantener la calma, y a no emitir declaraciones repentinas ni reacciones políticas improvisadas, más allá de desear su pronta recuperación.En tanto Lee Nak Yon, exlíder de The Minjoo que actualmente prepara el lanzamiento de un nuevo partido, calificó el incidente de inaceptable en las redes, y dijo esperar que se recupere lo antes posible.Por su parte, el presidente Yoon Suk Yeol expresó tolerancia cero ante ese tipo de violencia, además de solicitar a la Policía facilitar el traslado del líder opositor al hospital e investigar el caso cuanto antes.