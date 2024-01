Oficialismo y oposición afrontan generales con respaldo similar

Photo : KBS News

A falta de cien días para las elecciones generales, KBS y Hankook Research han realizado un sondeo sobre intención de voto.Un 36% de los consultados dijo apoyar al principal opositor The Minjoo y un 35% al oficialista Poder del Pueblo, con una leve diferencia que incluye el margen de error.La encuesta se llevó a cabo entre 1.000 electores del 28 al 30 de diciembre, presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-3,1 puntos.The Minjoo goza de un mayor respaldo entre aquellos en sus cuarenta, mientras que Poder del Pueblo tiene más apoyos entre los mayores de setenta. Sin embargo, el 21% de los encuestados dijo no tener un partido de preferencia, y un 3% se declaró como simpatizante del Partido Justicia.En cuanto a la gestión del presidente Yoon Suk Yeol, un 36% emitió una valoración positiva, principalmente mayores de setenta años, frente a un 56% de desaprobación, que protagonizaron los menores cincuenta.Por último, al ser preguntados sobre a quién consideran como candidato idóneo para las presidenciales de 2027, un 25% de los encuestados mencionó a Lee Jae Myung, líder del partido opositor The Minjoo, mientras que un 24% aludió a Han Dong Hoon, exministro de Justicia y actual líder interino del oficialista Poder del Pueblo.