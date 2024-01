Líder opositor mejora tras intervención médica

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor de Corea del Sur, se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, tras ser intervenido por herida de arma blanca en un ataque sufrido el día 2 en Busan.El portavoz de partido, Kwon Chil Seung, explicó a la prensa que la intervenció duró unas dos horas, y consistió en reconstruir la zona dañada del cuello.Después de la cirugía Lee recuperó la consciencia y ha recibido la visita de los familiares.Lee fue atacado sobre las 10:30 am del martes por un hombre de unos 60 años mientras realizaba una actividad en Busan. El agresor se acercó haciéndose pasar por un simpatizante para después atacarlo con un cuchillo de 18 centímetros.En tanto, The Minjoo anunció que no cederá ante "el terrorismo de barbarie ni ante ninguna otra amenaza", y seguirá avanzando con firmeza junto al pueblo. Por último, exigió enérgicamente a la policía investigar y aclarar los detalles del incidente.