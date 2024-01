Atacante de Lee Jae Myung confiesa intención homicida

Photo : YONHAP News

El hombre que atacó en Busan a Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor, ha confesado que su intención era asesinarlo.Según reveló la Policía dicho hombre, de 66 años, declaró que tenía voluntad de matar a Lee, aunque no concretó los motivos que alimentaron su intención homicida. Actualmente está acusado de intento de asesinato, al confirmarse que compró por internet el arma usada para agredir al jefe opositor, un cuchillo de 18 centímetros.Los agentes también descubrieron un vídeo del pasado 13 de diciembre donde el detenido estaba próximo al líder de The Minjoo, portando una corona azul de papel en la cabeza con la frase "Yo soy Lee Jae Myung", cuando el político estaba de visita en Busan.Por el momento nada apunta a posibles cómplices, ni conexiones con partidos o políticos.