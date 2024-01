The Minjoo urge a investigar en detalle ataque a su líder

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, ha reiterado que el reciente ataque sufrido por Lee Jae Myung, su líder, es un grave desafío para la democracia, y Hong Ik Pyo, líder parlamentario del partido, urgió a la Policía a investigar el caso en detalle hasta averiguar los hechos.Los legisladores de The Minjoo emitieron un comunicado el miércoles 3 rechazando toda forma de violencia o agresión que atente contra la democracia, y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados si durante el proceso de investigación detectan voluntad de omitir la verdad o tergiversar los hechos.El principal opositor anticipó que celebrará una reunión general con carácter de urgencia para abordar el caso e intercambiar opiniones, al tiempo de recomendar a sus afiliados actuar con prudencia y no realizar comentarios impropios.Por otra parte Han Dong Hoon, líder interino del oficialista Poder del Pueblo, asistió a la ceremonia de inicio de año celebrada en Presidencia y se reunió con Yoon Suk Yeol por primera vez desde que dejara su cargo de ministro de Justicia y asumiera su nuevo rol al frente del partido gobernante.