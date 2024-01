Photo : KBS News

El Ministerio de Reunificación comentó el miércoles 3 que las criticas de Kim Yo Jong reaccionando al discurso de Año Nuevo del presidente Yoon Suk Yeol, reflejan la perplejidad de Pyongyang ante la firmeza que muestra Seúl al reforzar la seguridad nacional y promover la normalización de unas relaciones intercoreanas basadas en normas.La cartera censuró las palabras de la hermana de Kim Jong Un y subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que definió como poco adecuadas para su rango, no solo por malinterpretar la coyuntura de la península coreana, sino por esconder turbias intenciones para una reunificación forzosa, y por culpar a Corea del Sur del incremento de la tensión en la zona.En cuanto al comentario reprochando que el régimen desperdició el tiempo que pudo destinar a mejorar su capacidad armamentista durante el mandato del expresidente Moon Jae In, Reunificación matizó que Pyongyang nunca detuvo su programa balístico-nuclear.Por último, criticó la parte donde Kim Yo Jong afirma que su país ya no tiene intenciones de reconciliarse con Corea del Sur, al considerar que Corea del Norte nunca mostró sinceridad respecto a los esfuerzos por lograr la paz y la reunificación intercoreana.